منال عوض: إزالة 18435 حالة تعدٍّ لمخالفات متنوعة ومتغيرات غير قانونية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 مايو إلى 30 مايو 2025.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أنه تم تنفيذ 18435 حالة إزالة لمخالفات متنوعة على أرض جميع المحافظات، من بينها 3225 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1.1 مليون متر مربع، و1792 حالة تعدٍّ بالزراعة على مساحة 42 فدان.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت فى التعامل بكل حسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية حيث تم إزالة عدد 6913 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 862,4 ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد 3679 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 118 فدان.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 2826 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 108 فدانًا.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات والتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات وجهات الولاية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون مما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل بكل حزم مع ملف التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة.

وطالبت منال عوض بأهمية عدم أى تعديات على الأراضي المستردة وعدم عودة البناء المخالف والمتغيرات الغير قانونية والإزالة فى المهد لأى تعديات أو بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء خلال الأسبوع الجاري بالاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات والتى ستبدأ فى 7 يونيو وحتى 27 يونيو لتحقيق المستهدف، والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز السيطرة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتذليل أى عقبات لضمان تحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الحالية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

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