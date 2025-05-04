منال عوض: 32.4 مليار جنيه قروضا لدعم أكثر من 213 ألف مشروع

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأحد حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر أبريل 2025، وذلك في ضوء جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت منال عوض أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه في عام 2015 حتى أبريل الماضي في تمويل 213,689 ألف مشروعًا، بإجمالي قروض تجاوز 32,4 مليار جنيه، مما أسهم في توفير 1,427,891 مليون فرصة عمل في مختلف المحافظات، مؤكدة أن المشروع أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع مصر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يشهد تطورًا ملحوظًا في حجم الإقبال من الشباب وأصحاب الأفكار الريادية، بفضل التسهيلات المقدمة والدعم الفني والتنسيق المستمر مع البنوك المشاركة، كما ساهم في تقليل معدلات البطالة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، عبر دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر دخلًا حقيقيًا وفرص عمل للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن محافظات المنيا، سوهاج، وبني سويف جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات الممولة في ظل جهود الوزارة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، حيث نفذت محافظة المنيا وحدها 23,4 ألف مشروعًا بقروض تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وفرت 157,4 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 23,2 ألف مشروعًا بقروض بلغت 4,3 مليار جنيه وفرت 153,9 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بتنفيذ 19,2 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 101,8 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وحدات "مشروعك " فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرًا تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

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