الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بعرض "طفل المرور" وصديقه على الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طالب بالمقطم

طفل المرور، فيتو
طفل المرور، فيتو

أمرت جهات التحقيق بعرض أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وصديقه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينات منهما، وبيان تعاطيهما للمواد المخدرة من عدمه، وذلك على خلفية اتهامهما بالاعتداء على طالب باستخدام عصا "بيسبول" في منطقة المقطم، مما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي وارتجاج في المخ.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة جمع كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مكان الحادث، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، بالإضافة إلى استدعاء شهود العيان من الطلاب الذين تواجدوا وقت الحادث لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للطالب المصاب وسؤال ذويه.

 مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم 

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

 وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.

وفي اليوم التالي، توجه أفراد الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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