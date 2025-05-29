وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة رفضًا للرسوم القضائية الجديدة (صور)

شهد مجمع محاكم شمال دمنهور، وقفة احتجاجية لمحامين محافظة البحيرة بأرض السلخانة بمدينة دمنهور، اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"بلا سند قانوني".

رفع علم مصر بوقفة احتجاجية

جاء ذلك في إطار التصعيد المستمر من المحامين بمحافظة البحيرة حيث تجمعوا رافعين علم مصر معربين عن اعتراضهم على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

إضرابًا واسعًا للمحامين عن حضور الجلسات

وسبق أن شهدت دوائر الجنايات بمحاكم البحيرة يومي ١٨ و١٩ مايو إضرابًا واسعًا للمحامين عن حضور الجلسات، ما دفع هيئات المحاكم إلى تأجيل القضايا المنظورة، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد زيادة رسوم التقاضي، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"بلا سند قانوني".

وقفات احتجاجية سابقة وتصعيد مستمر

وأكد عدد من المحامين المحتجين، في تصريحات لـ "فيتو"، أن الخطوة تأتي ضمن مسار تصعيدي بدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضًا على ما اعتبروه إجراءً مفروضًا دون عائد فعلي، وبالمخالفة للدستور والقانون.

وأشار المحامون إلى أن فرض رسوم الخدمات المميكنة جاء دون تشريع واضح - على حد وصفهم -، ما يثقل كاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء، مطالبين بإلغاء القرار وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.

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