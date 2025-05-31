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رياضة

إنجاز جديد.. جوائز عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في يناير

جوائز عمر مرموش مع
جوائز عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في يناير

فاز عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة البريميرليج.

وجاءت جوائز عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في يناير كالتالي: 
▪️ أفضل لاعب في شهر فبراير في مانشستر سيتي 
▪️ أفضل لاعب في شهر مارس  في مانشستر سيتي
▪️ أفضل هدف في شهر مارس  في مانشستر سيتي
▪️ أفضل هدف في البريميرليج 2024/25 

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث


هدف مرموش  الذي منحه جائزة أفضل لاعب في البريميرليج موسم 2024-2025 سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

سرعة هدف عمر مرموش 


وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث


وكان فريق مانشستر سيتي فاز على  ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.
وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

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