مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضًا قويًا للهولندي تيجاني رايندرز لاعب ميلان الإيطالي، خلال الأيام الماضية.

ووفقا لتقرير الصحفي سانتي أونا، فإن اللاعب وافق بالفعل على الانتقال لمانشستر سيتي، وتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين النادي والهولندي ولم يتبقى سوى بعض التفاصيل النهائية لغلق الصفقة.

وتابع: المحادثات مع ميلان تسير بشكل جيد، والسيتي يرغب في حسم الصفقة خلال هذا الأسبوع لانضمام تيجاني إلى الفريق في كأس العالم للأندية.

عرض مانشستر سيتي المنتظر لضم رايندرز من ميلان

وكشفت تقارير أن العرض المنتظر سيتراوح بين 60 و65 مليون يورو، في حين يتمسك ميلان بمبلغ 80 مليون يورو كسعر نهائي لبيع نجمه الهولندي.

وأضاف أن مانشستر سيتي قدم عرضًا مغريًا للهولندي رايندرز، يتضمن عقدًا يمتد حتى صيف 2030، براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.

فيما أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل 3 من أعضاء الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو، إينيجو دومينيجيز، وكارلوس فيسينز.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي، إن خوانما ليلو، مساعد المدرب بيب جوارديولا، قرر العودة إلى إسبانيا بعد انتهاء عقده.

وكان ليلو قد انضم إلى مانشستر سيتي لأول مرة في 2020 كمساعد لجوارديولا، ثم تولى تدريب نادي السد القطري في 2022، قبل أن يعود إلى السيتي في 2023، وخلال فترتيه مع النادي، ساهم ليلو بشكل كبير في نجاحات الفريق.

كما يغادر إينيجو دومينيجيز النادي بعد عامين من العمل ضمن الطاقم الفني، حيث انضم في 2023 بالتزامن مع عودة ليلو.

وفي الوقت ذاته، أنهى كارلوس فيسينز مسيرته مع السيتي ليتولى منصب المدير الفني لفريق سبورتنج براجا البرتغالي.

وكان فيسينز قد انضم إلى النادي في 2017، حيث قاد فريق تحت 18 عامًا للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في 2020، قبل أن يصبح جزءًا من طاقم الفريق الأول خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأكد مانشستر سيتي أن أسماء المساعدين الجدد الذين سينضمون إلى الطاقم الفني سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

فيما يتأهب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتقديم عرضه الرسمي الأول إلى ميلان، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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