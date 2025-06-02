جبران يعلن عن فرص عمل جديدة بالأردن، تعرف على الراتب والتخصصات

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين 2/6/2025، عن توفير 7 فرص عمل للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم توفير 6 فرص عمل على مهنة عامل حداد فبركتر وفرصة عمل واحدة على مهنة عامل بمصنع زجاج، وذلك براتب يتراوح ما بين 290 إلى 350 دينار أردني.

خطوات ومواعيد التقديم

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على فتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج، موجهًا الدعوة للعمال المصريين الراغبين في العمل في هذه المجالات، بالدخول على الرابط التالي من هنا، وتقديم البيانات المطلوبة وذلك من اليوم الإثنين 2/6/2025، ولمدة 5 أيام.

وزارة العمل , فيتو

شروط التقديم في وظائف الأردن

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل عن شروط مهنة الحداد وهي خبرة لا تقل عن ٥ سنوات كحداد فبركيتر، كما أوضحت الشروط الخاصة بمهنة عامل الزجاج وهي (تحميل وتنزيل الصناديق، شطف وبولي، معلم علام، قص وتقطيع على الماكنة، دبل زجاج مزدوج، ماكنات برم ومربع).

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