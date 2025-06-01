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أخبار مصر

مؤتمر العمل الدولي، "جبران" يشارك في جلسة خاصة بشأن "اقتصاد المنصات"

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

شارك محمد جبران وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مساء اليوم الأحد، في جلسة خاصة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، لإحاطة أطراف العمل الثلاثة العرب حول المناقشة القادمة للجنة المعيارية عن "اقتصاد المنصات".

 

أطراف العمل الثلاثة العرب

 

جاء ذلك بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، والدكتورة ربا جرادات، مدير المكتب الاقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال المشاركون في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي تبدأ فعالياته غدا الإثنين بجنيف. 

استعرض المشاركون التحديات في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية، والتعاون لتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون في هذا الشأن.

 

مشروع منظمة العمل الدولية لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق

 

ودار نقاش بشأن مشروع منظمة العمل الدولية لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات،و تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.

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