بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف في قطاع "تصريح العمل الحر" بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل على قطاع تصريح العمل الحر للعمل بالأردن على مهن (عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي).

وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفتحت باب التقديم عليها لشغل هذه الفرص.

وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها الوزارة للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج..

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