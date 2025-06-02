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الإنجليزي صعب والدين سهل، تباين آراء طلاب الإعدادية بالقليوبية حول الامتحانات (فيديو)

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية بالقليوبية، فيتو

أدى طلاب الشهادة  الإعدادية بمحافظة القليوبية  اليوم الإثنين، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وسط حالة من التباين الشديد في مستوى صعوبة الامتحانين.

امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد آراء طلاب الشهادة الإعدادية عقب خروجهم من لجان محافظة القليوبية عن مستوى الامتحان.

واشتكى العديد من الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت طويلة ومعقدة، وتضمنت مفردات غير مألوفة، إضافة إلى قطع قراءة تحتاج إلى وقت أطول للفهم والتحليل. وأوضح بعض الطلاب أن الامتحان لم يراعِ الفروق الفردية، وأن الوقت لم يكن كافيًا لحل جميع الأسئلة بالشكل المطلوب.

في المقابل، جاء امتحان التربية الدينية سهلًا وفي متناول الجميع، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة، ومن داخل المقرر الدراسي، ما ساعدهم على أداء الامتحان بثقة وارتياح.

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادتي اللغة الانجليزية والدين بمقار لجان الامتحانات، في انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وأعقبه امتحان مادة التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية بالقليوبية.

وانطلقت  السبت، الماضي الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12  إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

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