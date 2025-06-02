التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

غرف عمليات رئيسية بكل محافظة

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة وفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة للتعامل مع الأحداث الطارئة خلال فترة العيد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وكافة العناصر الخدمية داخل نطاق المحافظة.

وشددت د.منال عوض علي أهمية التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد وتهيئة الطرق المؤدية إليها وتوافر أماكن ذبح الأضاحى وإتخاذ اللازم قانوناٌ من إجراءات لمنع الذبح فى غير المجازر الحكومية وتحت إشراف الطب البيطري للتأكد من سلامة الأضاحي.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي قيام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام الحركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من انتظام العمل أولًا بأول، وكذا التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال المواطنين ورفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات.



وشددت د.منال عوض علي ضرورة التصدي لأي محاولات للبناء المخالف والإزالة الفورية لأى تعديات في المهد وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية / النهرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد مع التأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التى يتم استخدامها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توفير عدد من الشوادر بالمراكز – المدن - الأحياء والقرى لبيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين وخاصة الأولي بالرعاية بالتنسيق مع مديريات التموين.

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