خالد مرتجي ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نائبه خالد مرتجي لحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية الذي انطلق منذ قليل لمناقشة استعدادات الموسم القادم ولائحة القيد وغيرها من الملفات.

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.





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