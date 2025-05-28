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خارج الحدود

قناة عبرية: تسليم المقترح الأمريكي بشأن غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت قناة “كان” العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم تسليم المقترح الأمريكي خلال الـ 24 ساعة القادمة. 

وبحسب المعلومات الأولية التي تلقتها مصادر مشاركة في المحادثات فمن المتوقع أن يتضمن الاتفاق تسوية بين موقف حماس وموقف إسرائيل.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح نصف المختطفين كما تريد إسرائيل في اليوم الأول وضمانات من الولايات المتحدة باستمرار وقف إطلاق النار حتى لو لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب.

 

وقبل وقت سابق، أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان، إن "الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء".
فيما أكدت أنها تنتظر الرد النهائي على هذا الإطار.

وفي سياق آخر، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن العدوان الصهيوني المتكرر على مطار صنعاء يمثل امتدادًا لسياسة العدو المجرم في استهداف الدول العربية، عبر الاعتداء السافر على المنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول.

 نهج العربدة الصهيونية في المنطقة

وشددت حماس في بيان لها على أن العدوان الإسرائيلي تعبير واضح عن نهج العربدة الصهيونية في المنطقة، دون أدنى احترام للقانون الدولي أو الأعراف الإنسانية.

 العدوان الهمجي على مطار صنعاء

وذكرت حماس في بيانها، أن هذا العدوان الهمجي على مطار صنعاء يأتي في سياق محاولات يائسة من حكومة مجرم الحرب نتنياهو، لثني اليمن  والحوثيين عن مواقفهم الأصيلة في دعم وإسناد شعبنا في غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.

وختمت الحركة بيانها بالقول: وهو ما يستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف هذا العدوان الصهيوني، ووضع حدٍّ لجرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا وشعوب أمتنا.

 

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