تأجيل الكشف الطبي لـ دي بروين في نابولي

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، لن يجري الفحوصات الطبية مع نابولي في الموعد المحدد له مسبقا.

دي بروين تأكد رحيله عن مان سيتي بنهاية الموسم ونهاية عقده، فيما توصل اللاعب لاتفاق مع نادي نابولي على الانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دي بروين كان مقررا له أن يجري زيارات طبية في عيادة فيلا ستيوارت اليوم الإثنين.

وأضافت أنه تم تأجيل الكشف الطبي إلى موعد لم يُحدد بعد، منوها بالوقت ذاته أنه لا يوجد أي تأخير في الاتفاق أو مشاكل بين الطرفين.

وأشارت إلى أن السبب يرجع في ذلك إلى أنه لم تستكمل الوثائق التي كان متوقعا الانتهاء منها بحلول يوم الجمعة، مضيفة بأنه سيتم إعادة جدولة موعد جديد للزيارات الطبية.

كان نابولي قد توصل لاتفاق مع دي بروين على توقيع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي.

وكان الصحفى الموثوق فابريزيو رومانو، ذكر عبر حسابه على موقع "فيس بوك": نابولي قدم عرضًا رسميًا جديدًا لكيفن دي بروين بقيمة 27 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات".

وأوضح أن العرض لمدة ثلاث سنوات، 6 ملايين يورو كراتب صافٍ سنويًّا للموسمين الأولين، و5 ملايين يورو راتبًا صافيًا للموسم الثالث بالإضافة إلى رسوم التوقيع.

وأضاف الصحفى الشهير المتخصص فى أخبار انتقالات اللاعبين: "المفاوضات جارية للتغلب على شيكاغو فاير الذي يسعى لضم كيفن إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأكد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عن صدمته من طريقة تعامل ناديه مع تجديد عقده، حيث لم يتم عرضه التجديد عليه طوال الموسم.



وقال دي بروين في تصريحات صحفية: شعرتُ بالصدمة، طوال العام في مانشستر سيتي لم يعرضوا عليَّ تجديد العقد، ثم أخبروني في اجتماع أنهم لن يجدّدوا عقدي.

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