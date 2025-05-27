تقارير عالمية تكشف التفاصيل الأخيرة في عقد دي بروين مع نابولي

كشفت تقارير عالمية أن محامي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، سيصلون نابولي خلال الساعات القادمة

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص فى أخبار انتقالات اللاعبين:" أن محامو دي بروين سيضعون اللمسات الأخيرة على عقد دي بروين تمهيدا لانتقاله رسميا الى نابولي.

وأتم أن مسؤلو نابولي يأملون في إنهاء الصفقة خلال 48 ساعة.

فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي نابولي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع البلجيكى كيفن دي بروين، الذي يختتم مشواره مع السيتيزنز في نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

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وذكر الصحفى الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": نابولي قدم عرضًا رسميًا جديدًا لكيفن دي بروين بقيمة 27 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات".

وأوضح أن العرض لمدة ثلاث سنوات، 6 ملايين يورو كراتب صافٍ سنويًّا للموسمين الأولين، و5 ملايين يورو راتبًا صافيًا للموسم الثالث بالإضافة إلى رسوم التوقيع.

وأضاف الصحفى الشهير المتخصص فى أخبار انتقالات اللاعبين: "المفاوضات جارية للتغلب على شيكاغو فاير الذي يسعى لضم كيفن إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأكد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عن صدمته من طريقة تعامل ناديه مع تجديد عقده، حيث لم يتم عرضه التجديد عليه طوال الموسم.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية: شعرتُ بالصدمة، طوال العام في مانشستر سيتي لم يعرضوا عليَّ تجديد العقد، ثم أخبروني في اجتماع أنهم لن يجدّدوا عقدي.

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