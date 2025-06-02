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رياضة

الشرطة الفرنسية تعتقل 79 شخصا خلال الاحتفال بلقب باريس سان جيرمان القاري

احتفالات باريس سان
احتفالات باريس سان جيرمان

 كشفت تقارير صحفية عن اعتقال 79 شخصا الليلة الماضية في باريس خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز اليوم الإثنين، إنه تم اعتقال 79 شخصا الليلة الماضية عندما احتفل البي إس جي مع جماهيره باللقب في ملعبه "حديقة الأمراء"، وبعدها أغلقت مجموعات من الناس الطريق السريع الباريسي (البيريفيري) لبضع دقائق.

وبعد تدخل الشرطة، توجهت مجموعات أخرى إلى شارع الشانزليزيه، حيث أطلقوا الألعاب النارية وحاولوا مهاجمة المحلات التجارية، بالإضافة إلى محاولة إنشاء حواجز بحاويات القمامة والأسوار، وفقا لما أوضحه نونيز في تصريح لقناة BFMTV.



ومع ذلك، كانت الحوادث أقل من تلك التي وقعت في مناطق مختلفة من فرنسا ليلة السبت، عقب فوز باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة على إنتر ميلان في النهائي الذي أقيم في ميونخ، والتي أسفرت عن وفاة شخصين، وإصابة أكثر من 200 آخرين واعتقال 563 شخصا (491 في باريس)، منهم 307 لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وأضاف قائد شرطة باريس بأن "هناك مشكلة تشريعية، هناك حاجة إلى عقوبات فورية" لمكافحة هذا النوع من الأنشطة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص خرجوا إلى الشوارع بنية "خبيثة" وليس لهم أي صلة بكرة القدم.

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