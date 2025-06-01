إنريكي صانع المعجزات في باريس.. العراب الإسباني يدخل التاريخ من جديد.. تكريم خاص من جماهير سان جيرمان.. وذكريات ابنته تتصدر المشهد

بعد رفع نادي باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أفريقيا ألقى لاعبو باريس بمدربهم الإسباني لويس إنريكي عاليًا، في إشارة إلى كونه مهندس الانتصارات وصاحب "الثلاثية التاريخية" للنادي الباريسي.

تكريم خاص لابنة إنريكي الراحلة

رفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة ضخمة تكريمًا لابنة المدرب لويس إنريكي الراحلة، زانا، بعد تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، أمس السبت، بعد سنوات طويلة من الإخفاق.

غير إنريكي قميصه بعد الفوز الساحق على إنتر ميلان 5-0 بقميص آخر يحمل صورة ابنته التي توفيت بسرطان العظام عام 2019 عن عمر يناهز 9 سنوات.

وقال إنريكي للصحافيين بعد المباراة: "زانا لم تفارقنا بل هي معنا باستمرار، ونفكر فيها دائمًا".

وحضرت ابنة المدرب الإسباني فوز والدها بلقب دوري أبطال أوروبا ضمن الثلاثية التي حققها برشلونة في عام 2015، لكن تتويجه هذه المرة تجاوز به فترة عصيبة شهدت استقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل وفاتها.

وأثار إنريكي ضجة بعودته مجددًا لقيادة منتخب إسبانيا ثم الخروج المخيب من كأس العالم 2022 قبل أن يتوج المنتخب الإسباني بلقب يورو 2024، مما هدد بزوال إرث إنريكي في مشواره التدريبي.

إنريكي يكتب المجد مع سان جيرمان

إنريكي بنى فريقًا قويًا في باريس سان جيرمان منذ توليه المسؤولية في 2023، وتخلى عن الهوس بالنجوم والأسماء الرنانة، وقاد بخبراته الفنية الفريق الباريسي للتتويج باللقب الأوروبي بعد فوز قياسي في المباراة النهائية.

وأضاف مدرب سان جيرمان "لم يتوقع أحد الفوز بهذه النتيجة، لقد ضغطنا بقوة، وقدمنا أداءً مذهلًا، وسعداء للغاية، لقد حققنا هدفنا وطموحنا".

ومنذ قدومه إلى العاصمة باريس، الموسم الماضي، بدأت نواة فريق شاب تتشكل تدريجيًا، سيما بعد استغناء النادي عن نجوم كبار من أمثال نيمار جونيور وليونيل ميسي وبعدهما كيليان مبابي.

واستطاع إنريكي بناء فريق تنافسي، معتمدًا على المدرسة الهولندية في اللعب التي تنهج الاستحواذ على الكرة والضغط العالي على المنافسين، وهو ما قاد البي إس جي إلى قهر أندية الدوري الفرنسي والتتويج بلقب "الليج1" ثم كأس فرنسا، وبعدها أغلى الكؤوس "ذات الأذنين".

إنريكي سادس مدرب يحرز دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لويس إنريكي أصبح سادس مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.

وكان إنريكي قد قاد فريقه الأسبق برشلونة للتتويج بلقب ذات الأذنين في عام 2015 على حساب يوفنتوس.

وقد سبق إنريكي لهذا الإنجاز كل من: الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألمانيين أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس، والبرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب جوارديولا.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي القاري على حساب آرسنال، في حين تأهل إنتر ميلان بعدما نجح في إقصاء برشلونة.

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