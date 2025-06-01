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رياضة

احتفالات صاخبة في العاصمة الفرنسية بتتويج سان جيرمان بطلا لأوروبا (فيديو وصور)

حافلة فريق باريس
حافلة فريق باريس سان جيرمان المكشوفة، فيتو

شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتفالات صاخبة بفريق باريس سان جيرمان المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال استقلال الفريق الحافلة المكشوفة متوجهين إلى القصر الرئاسي، لحضور حفل تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحاصرت جماهير باريس سان جيرمان حافلة الفريق، في أشهر ميادين العاصمة الفرنسية، واحتفلوا بالفريق إحتفالات جنونية.

 

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توج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة على ملعب “أليانز أرينا”.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان 

سجل أشرف حكيمي الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 12.

وأضاف ديزيري دوي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 20 ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث بالدقيقة 63.

بعدها سجل كفاراتسخيليا الهدف الرابع بالدقيقة 77 ثم سجل مايولو الهدف الخامس.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان 

في حراسة المرمى: دوناروما.
في الدفاع: نونو - باتشو - ماركي - حكيمي.
في الوسط: فابيان - فيتينيا - نيفيز.
في الهجوم: كفارا - ديمبلي - ديزيري  دوي.

تشكيل إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: اليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، نيكولاس باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مخيتاريان، دينزيل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

 

 

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