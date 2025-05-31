بأقدام مصرية.. صلاح ومرموش يعيدان التألق العربي في أوروبا.. نجم ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وأسطورة السيتي يثبت جدارته في البريميرليج

مرة جديدة، يثبت النجم المصري محمد صلاح أنه في القمة، بعدما تصدر قائمة أفضل الهدافين العرب في الدوريات الأوروبية خلال موسم 2024 – 2025، بحسب شبكة “سوفا سكور” العالمية للإحصاءات.

صلاح، الذي أنهى موسمه مع ليفربول بتسجيل 34 هدفًا في جميع المسابقات، تفوق على المغربي يوسف النصيري، مهاجم فنربخشة التركي، والذي أحرز 29 هدفًا، ليحل في المركز الثاني.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار صلاح في تقديم المستويات الثابتة والمبهرة رغم التحديات التي مر بها فريقه في الموسم المنصرم، ومنافسته الدائمة على صدارة الهدافين في إنجلترا وأوروبا.

مرموش يسطع بين الكبار.. وثالث العرب تهديفًا

في المركز الثالث، جاء عمر مرموش، نجم منتخب مصر، الذي خاض موسمًا استثنائيًا بين آينتراخت فرانكفورت الألماني والنادي الذي انضم إليه في يناير، مانشستر سيتي الإنجليزي.

سجل مرموش 28 هدفًا مع الفريقين، ليكون أحد أبرز المفاجآت هذا الموسم، خاصة بعد انتقاله إلى السيتي مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، حيث تأقلم سريعًا وقدم أداءً لافتًا في البريميرليج.

بيتر كراوتش: “صلاح ومرموش الأفضل في ليفربول والسيتي”

في تحليله لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، اختار نجم الكرة الإنجليزية السابق والمحلل الرياضي بيتر كراوتش، الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش كأفضل لاعبين في ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.

وفي تصريحات لشبكة “TNT Sports”، قال كراوتش إن مرموش أحدث تأثيرًا فوريًا منذ انضمامه إلى السيتي، مشيرًا إلى قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، ومؤكدًا أن اللاعب المصري “تفوق على العديد من النجوم الكبار”.

وبحسب صحيفة “مانشستر سيتي نيوز”، فإن اختيار مرموش جاء رغم قصر مدة مشاركته مع الفريق، وهو ما يُبرز القيمة التي أضافها منذ قدومه من الدوري الألماني.

أرقام مرموش مع السيتي.. بداية واعدة

منذ انضمامه لمانشستر سيتي، شارك عمر مرموش في 22 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وفي الدوري الإنجليزي تحديدًا، أحرز مرموش 7 أهداف، جميعها على ملعب الاتحاد، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مانشستر سيتي منذ يناير بعد النرويجي إيرلينج هالاند، كما جاء خامسًا بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى من حيث المساهمات التهديفية (31 مساهمة).

صلاح ومرموش.. قوة مصرية ضاربة في أوروبا

اختيار صلاح ومرموش ضمن قائمة أفضل اللاعبين في أنديتهم، ليس فقط تأكيدًا على مهاراتهم الفردية، بل على حضور اللاعب المصري القوي في كبرى الدوريات الأوروبية.

وبينما يواصل محمد صلاح كتابة تاريخه كأحد أعظم اللاعبين العرب والأفارقة في أوروبا، يظهر عمر مرموش كخليفة واعد يسير على نفس النهج، وربما يحقق المزيد في السنوات المقبلة.

ومع قرب انطلاق موسم جديد، تبقى الأنظار متجهة نحو هذا الثنائي الذهبي، لمعرفة ما إذا كانا سيواصلان التألق وتحطيم الأرقام القياسية، وتمثيل مصر بأفضل صورة على الساحة العالمية بأقدام نجومنا على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

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