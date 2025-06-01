أوقاف الغربية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز 463 ساحة

أعلن الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المديرية وجميع الإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك لضمان تنظيم شعائر صلاة العيد في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من قيادات الدعوة على مستوى المديرية، لمتابعة كافة الاستعدادات الميدانية والتجهيزات الفنية المتعلقة بالساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، على أن تستمر الغرفة في عملها حتى الانتهاء من صلاة الجمعة يوم العيد.

وقد قامت مديرية أوقاف الغربية بتجهيز 463 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى، موزعة على جميع الإدارات الفرعية بالمحافظة، لاستيعاب أعداد المصلين المتوقعة، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة التي تعكس مظاهر الفرح والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وفي إطار حرص الوزارة على انتظام إقامة الصلاة دون أية معوقات، تم تخصيص إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، بإجمالي 926 إمامًا وخطيبًا على مستوى المحافظة.

كما شملت الاستعدادات تجهيز جميع المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، من حيث النظافة والتجهيز الصوتي وتوفير الراحة للمصلين، بما يعزز من شعورهم بالطمأنينة والروحانية خلال أداء الشعائر.

وتؤكد أوقاف الغربية استمرارها في المتابعة الميدانية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان خروج صلاة عيد الأضحى بالصورة اللائقة التي تعكس الوجه الحضاري والديني للمجتمع المصري.

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