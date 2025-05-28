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تنفيذ 537 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء في الدقهلية (صور)

تنفيذ إزالات بالدقهلية
تنفيذ إزالات بالدقهلية الموجة 26، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم بالتواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تنفيذ 537 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة المخالفات بلغت حتى اليوم، تنفيذ 537 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة،
منهم 38 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ولاية الوحدات المحلية، ومنهم (28) تعدي بالبناء على مساحة 5837 متر مربع، و10 حالات تعدي بالزراعة على مساحة 2 سهم، 4 قيراط، 5 فدان، و136 قرار تعدي على أراضي جهات الولاية (الري، هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، السكة الحديد)،81 تعدي بالبناء على مساحة (11.913) متر مربع، 55 تعدي بالزراعة على مساحة 4 س، 2 ط، 10ف، و70 قرار إزالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 5 سهم، 13 قيراط، 3 فدان، و293 قرار إزالة متغيرات غير قانونية بمساحة 27054 متر مربع.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تتابع اول باول تنفيذ الإزالات 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل،

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10/05/2025 وحتى 30/05/2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 07/06/2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05/07/2025 وحتى 25/07/2025.

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وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

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