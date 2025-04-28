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زراعة الجيزة تزيل تعديات على أراضٍ زراعية بمنشأة البكاري (فيديو)

إزالة التعديات، فيتو
إزالة التعديات، فيتو
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نجحت مديرية الزراعة بالجيزة في تنفيذ حملة جديدة وفعالة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بناحية منشأة البكاري التابعة لمركز الجيزة.
 

وجرت أعمال الحملة تحت المتابعة الدقيقة والإشراف الميداني للمهندس عبد السلام البغدادي، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، الذي أكد على عزم المديرية على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

 وأشار البغدادي إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات بشكل كامل وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مؤكدًا على تطبيق القانون على المخالفين وعدم التهاون مع أي محاولات للاستيلاء على الأراضي الزراعية.
 

تأتي هذه الحملة في سياق سلسلة من الحملات التي تنفذها مديرية الزراعة بالجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
 

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