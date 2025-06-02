الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يستعد لإطلاق "سيشن" بدلة المونديال

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لإطلاق سيشن بدلة المونديال عبر منصاته الرسمية خلال الساعات القادمة وذلك قبل سفر البعثة بعد غد الأربعاء لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025. 

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو  بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلي أمريكا 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.


ويستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره في كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو.

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025


مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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