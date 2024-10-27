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موتة مش طبيعية، التحفظ على جثتي لواء شرطة سابق وزوجته توفيا في حريق شقة بأسيوط

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تحفظت نيابة قسم شرطة ثاني أسيوط على جثتي لواء شرطة سابق وزوجته عثرا عليهما بشقتهما بمنطقة فريال وبهما آثار جروح بالتزامن مع اندلاع حريق بذات الشقة بسبب تسريب الغاز وذلك لعرضهما على الطبيب الشرعي واستخراج تقرير بحالة الوفاة وكشف ملابسات الحادث.

 

اندلاع حريق بشقة سكنية بأسيوط 

 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ أسيوط يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في برج سكني بمنطقة فريال وسط حي شرق أسيوط والعثور على جثتين داخلها.


وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ونشوب حريق بالبرج السكني بالشقة بالدور الثامن.

 

العثور على جثتي لواء شرطة سابق وزوجته بحريق شقة سكنية 

 

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وعثر داخل الشقة على “م. م. ع”، 63 عامًا، لواء شرطة سابق وزوجته “ه. ب” 68 عامًا، جثتين هامدتين.

 

 

سرقة محتويات الشقة ووجود شبهة جنائية 

 

وبالمعاينة الأولية عثر على إصابات وجروح في جثتي المتوفيين مما يشير إلى مقتلهما قبل اشتعال المنزل أو وجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى رصد سرقة بعض محتويات الشقة وتبين اندلاع الحريق نتيجة لتسريب الغاز بالشقة.

 

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تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت لمعاينة موقع الحادث كما أمرت بنقل الجثث والتحفظ عليها لحين عرضها على الطبيب الشرعي والبحث الجنائي لمعرفة أسباب الوفاة.

فيما تكثف قوات المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

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