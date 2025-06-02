الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طفلة سقطت من الطابق الرابع بالهرم

تحقيقات
تحقيقات

تستمع نيابة الهرم لأقوال أسرة طفلة فارقت الحياة إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بعقار أثناء لهوها في منطقة الهرم.

وأفادت أسرة الطفلة التي لم تتجاوز عامها الرابع، أن الحادث وقع في لحظة غفلة أثناء لهو الطفلة داخل الشقة، وأن الطفلة كانت تلعب كعادتها قرب نافذة الغرفة المطلة على الشارع، فسقطت سهوا من الطابق الرابع.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان، بعد التاكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

سقوط طفلة من الطابق ال٤ بالهرم


البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من عقار في الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اختل توازنها أثناء اللهو، وسقطت من نافذة الطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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