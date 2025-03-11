مصرع طفلة غرقا فى البحر اليوسفي بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها، غرقا في مجري البحر اليوسفي بمحافظة المنيا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بمصرع "ز. ع" 5 سنوات مقيمة بقرية معصرة حجاج، بمركز بني مزار، سقطت في مجري البحر اليوسفي، نتيجة اختلال توازنها.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الطفلة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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