الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة غرقا فى البحر اليوسفي بالمنيا

مصرع طفله غرقا فى
مصرع طفله غرقا فى المنيا

لقيت طفلة مصرعها، غرقا في مجري البحر اليوسفي بمحافظة المنيا.

شاب يتخلص من حياته بسبب خلافات عائلية في الشرقية

بعد سقوط FBC.. الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية تدير منصات GME – RGA – BTS.. والمضبوطات 75 مليون جنيه

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بمصرع "ز. ع" 5 سنوات  مقيمة بقرية معصرة حجاج، بمركز بني مزار، سقطت في مجري البحر اليوسفي، نتيجة اختلال توازنها.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري  الى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الطفلة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة عمليات النجدة غرقا في مجرى البحر اليوسفي محافظة المنيا مديرية أمن المنيا مصرع طفله غرقا مركز بنى مزار

مواد متعلقة

شاب يتخلص من حياته بسبب خلافات عائلية في الشرقية

بعد سقوط FBC.. الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية تدير منصات GME – RGA – BTS.. والمضبوطات 75 مليون جنيه

إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة أكفان من داخل مسجد بمصر الجديدة

السيطرة على حريق داخل مدرسة بأسيوط

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 3-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

رسميا، إلغاء مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأحمر (صور)

إبراهيم فايق: وزارة الرياضة سعت لحل أزمة القمة 130 باستقدام طاقم تحكيم سعودي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

منوعات

المزيد

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين، وما هي كفارتها؟

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية