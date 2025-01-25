مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى إثر سقوط تروسيكل أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وتم نقلهما الى مستشفى الباجور التخصصي.

نقل المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور

وتلقى اللواء محمود الكموني إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بسقوط تروسيكل أسفل سيارة نقل ثقيل مما أسفر عن وفاة المدعوة “ه. د” 13 سنة وإصابة فتاة أخرى، كانت تستقل التروسيكل، وتم نقل المتوفاة اإلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصي، ونقل الفتاة المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وانتقل الرائد إسلام منصور رئيس وحدة مرور الباجور إلى موقع الحادث، لتسيير حركة السيارات أمام المارة ورفع آثار الحادث.

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