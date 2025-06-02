حريق يلتهم محتويات شقة بالهرم، والمعاينة: ماس كهربائي السبب

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات منطقة الهرم، دون وقوع أى إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الشقة اللى اندلعت فيها النيران بالطابق الثاني بعقار مكون من 10 طوابق، وأن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى فى أحد وصلات الكهرباء بغرفة الصالة.

وأضافت المعاينة أن الحريق التهم بعض محتويات الشقة

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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