الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر داخل الأهلي يكشف مصير صفقة جزار المحلة

عمرو الجزار
عمرو الجزار

 قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن عمرو الجزار لاعب غزل المحلة ابتعد عن الانضمام إلى النادي الأهلي في ميركاتو الصيف الحالي بعد توقف الصفقة وتراجع النادي الأهلي عن طلبه بشأن ضم اللاعب خاصة بعد حسم صفقة استعارة أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا. 

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

 

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي غزل المحلة عمرو الجزار

مواد متعلقة

خالد مرتجي ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة (فيديو)

بعد العروض الخليجية، الأهلي يحسم مستقبل طاهر محمد طاهر

الأهلي يستعد لإطلاق "سيشن" بدلة المونديال

الأهلي يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمونديال الأندية

موعد ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لمونديال الأندية

من داخل المولد، الأهلي يعلن عودة لاعبه محمود تريزيجيه (فيديو)

تعرف على برنامج الأهلي قبل السفر إلى أمريكا

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف تعديل منهج اللغة العربية والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

تعرف على وجهة السولية بعد الرحيل عن الأهلي

300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

خلال ساعات، فيديو إرشادي لطلاب الثانوية العامة لكتابة البيانات ورقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية