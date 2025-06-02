موعد ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لمونديال الأندية

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلي أمريكا

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكشف النادي الأهلي عن قميصه الأساسي موسم 2025-2026 عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتبت صفحة النادي الأهلي:" بألوان المجد..إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا 26/25".

ويستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره فى كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025



مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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