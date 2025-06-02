النصر يتمسك بأمل الإبقاء على رونالدو ويجهز خطة جديدة

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، يتمسك بأمل استمرار نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم انتهاء عقده في الصيف الحالي.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "يستعد النصر لتقديم خطته لكريستيانو رونالدو، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد".

وأضاف خبير الميركاتو: "يُجهز النصر، بعض التغييرات للحصول على الضوء الأخضر من كريستيانو، وتوقيع عقد جديد للاستمرار مع النادي السعودي".



وتابع رومانو "قد أضيف كل من لويس دياز وديفيد هانكو، بجانب لاعب وسط من الطراز العالمي، إلى قائمة أهداف النصر في الميركاتو الصيفي 2025".

وسبق أن ألمح كريستيانو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انتهاء مسيرته مع النصر السعودي.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات استمرار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وأكدت التقارير السعودية أن رونالدو لديه اشتراطات، حول الفريق، بتخصيص ميزانية لجلب لاعبين بجودة عالية من المحليين والأجانب.

وأضافت: “الشرط الثاني غربلة إدارية، تتعلق بالإدارة الرياضية المقربة من فريق كرة القدم".

وتابعت: المفاوضات توقفت ومن المتوقع عودتها، ومناقشة رونالدو حول استمراره مع النصر، في الموسمين القادمين.

وأتمت: رونالدو لن يلعب في الدوري السعودي سوى للنصر ولا يوجد نية للانتقال للهلال مثلما تردد.

فيما كشف الإسباني فرناندو هييري، المدير الرياضي لشركة نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تغيير مفاجئ في مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن قصة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي قد انتهت واللاعب سيرحل عن الفريق.

وأكد المدير الرياضي للنصر خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا، أن وجود رونالدو في البداية هو مشروع للدوري السعودي، وتم اختيار نادي النصر لتمثيل هذا المشروع.

وأضاف:" رونالدو ظاهرة كبيرة في كرة القدم وساعد الدوري السعودي على التطور والوصول للعالمية وفتح الباب أمام استقطاب لاعبين أجانب للمملكة من الطراز العالمي".

وأشار إلى أن عقد رونالدو ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وهناك مفاوضات دائرة لتجديد عقده ويتمنى نجاحها في النهاية.

وتابع: الأمر الواضح لنا جميعًا أن رونالدو عقده ينتهي يوم 30 يونيو، وهناك أنباء عديدة تفيد باهتمام أكثر من 30 فريق في العالم بضم النجم البرتغالي ولكننا نأمل بقاء رونالدو وتجديد عقده.

وأشار هييرو إلى أن النادي يستهدف حاليًا التعاقد مع مواهب شابة والاستثمار بها لبناء فريق قوي للمستقبل، موضحًا أن النصر لا يفرق في التعامل بين اللاعبين الأجانب والمحليين.

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