مفاجأة، 30 ناديا يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

فجر الإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي لشركة كرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة كبيرة عن طريق تصريح رسمي مثير للجدل حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق النصراوي.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر السعودي يوم 30 يونيو المقبل دون تجديد عقده رسميا حتى الآن.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو لن يجدد عقده مع النصر وعلاقته انتهت مع النادي رسميا.

رونالدو لديه 30 عرضا من أندية مختلفة

وقال هييرو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن رونالدو ظاهرة في عالم كرة القدم وقدم الكثير في مشواره، موضحا أن انتقاله للعب في الدوري السعودي كان قرارا من المملكة العربية السعودية من أجل اختيار نجم كبير يضيف للدوري ويسهم في انتشاره عالميا وفي جذب النجوم إلى المملكة للعب هناك.

وأوضح نجم ريال مدريد الأسبق أن عقد كريستيانو رونالدو ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وهناك مفاوضات يتمنى اكتمالها لتجديد عقد اللاعب المخضرم.

وأضاف:" هناك 30 ناديًا يرغب في ضم رونالدو.. وهو أمر طبيعي، لأنه لاعب أسطوري وظاهرة في كرة القدم ومن المنطقي أن ترغب الأندية في ضمه".

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بعدة أندية على رأسها الهلال السعودي وبوتافوجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي والوداد المغربي.

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