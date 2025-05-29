سجل 99 هدفًا، أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد اقتراب رحيله

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتهت مع النصر السعودي بعد نهاية عقده رسميًا.

أرقام رونالدو مع النصر

منذ انضمامه للنصر مطلع العام 2023، لعب رونالدو 111 مباراة عبر كل المسابقات، وهز الشباك 99 مرة مع تقديمه 19 تمريرة حاسمة.

ووصل رونالدو إلى 99 هدفًا منذ انتقاله للنصر، مُعززًا من احتلاله المرتبة الثانية في قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ النادي السعودي، فيما يتصدر الترتيب عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز 115 هدفًا.

ومنح هدف رونالدو في مباراة الفتح ضد النصر الفرصة للنجم البرتغالي من أجل تعزيز صدارة لائحة هدافين دوري روشن هذا الموسم، برصيد 25 هدفًا، بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هناك مفاوضات مع رونالدو من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أجل الإبقاء على النجم البرتغالي في دوري روشن بعد نهاية عقده مع النصر.

وأوضحت أن رونالدو يضع خيار الانتقال إلى الهلال كهدف رئيسي، خاصة أن الفريق الأزرق سيشارك في كأس العالم للأندية بداية من يوم 14 يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الأهلي أيضًا دخل في الصورة خاصة أن رونالدو رحب بفكرة اللعب لعملاق جدة ولكن كخيار ثانٍ بعد الهلال.

وأكدت الوكالة أن مسؤولي صندوق الاستثمارات لديهم قناعة تامة بأهمية بقاء رونالدو في الدوري السعودي سواء لأسباب فنية بعد أن حقق لقب الهداف في آخر موسمين، أو لأسباب تسويقية وحفاظًا على وجود نجم أسطوري بقيمة رونالدو في المملكة.

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