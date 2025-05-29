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رياضة

تغيير مفاجئ، النصر يعلن مصير كريستيانو رونالدو (فيديو)

فرناندو هييري، المدير
فرناندو هييري، المدير الرياضي لشركة نادي النصر السعودي،فيتو

 كشف الإسباني فرناندو هييري، المدير الرياضي لشركة نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تغيير مفاجئ في مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن قصة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي قد انتهت واللاعب سيرحل عن الفريق.

 

وأكد المدير الرياضي للنصر خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن، أن وجود رونالدو في البداية هو مشروع للدوري السعودي، وتم اختيار نادي النصر لتمثيل هذا المشروع.

 

وأضاف:" رونالدو ظاهرة كبيرة في كرة القدم وساعد الدوري السعودي على التطور والوصول للعالمية وفتح الباب أمام استقطاب لاعبين أجانب للمملكة من الطراز العالمي".

وأشار إلى أن عقد رونالدو ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وهناك مفاوضات دائرة لتجديد عقده ويتمنى نجاحها في النهاية.

وتابع: الأمر الواضح لنا جميعًا أن رونالدو عقده ينتهي يوم 30 يونيو، وهناك أنباء عديدة تفيد باهتمام أكثر من 30 فريق في العالم بضم النجم البرتغالي ولكننا نأمل بقاء رونالدو وتجديد عقده.

 وأشار هييرو إلى أن النادي يستهدف حاليًا التعاقد مع مواهب شابة والاستثمار بها لبناء فريق قوي للمستقبل، موضحًا أن النصر لا يفرق في التعامل بين اللاعبين الأجانب والمحليين.

وعن رحيل علي لاجامي مدافع الفريق عقب نهاية عقده إلى الهلال، قال هييرو: "المفاوضات سارت بطريقة سلبية مع لاجامي وقرر الرحيل في النهاية للهلال ونحترم اختياره".

 

مستقبل بيولي مع النصر 

 وعن مستقبل الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، قال هييرو:" لو عاد بي الزمن لاخترت بيولي مجددًا فهو مدرب كبير وحقق نجاحات مع ميلان الإيطالي ويملك تاريخًا رائعًا في مجال التدريب".

وأضاف:" البعض يحمل المدرب فقط المسؤولية في تراجع النتائج وهو أمر غير صحيح فالعمل منظومة جماعية".

 

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