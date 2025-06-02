التضامن: استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات.. حافلات احتياطية تحسبا للطوارئ.. اكتمال التفويج من المدينة إلى مكة.. تحذيرات من التوجه لمسجد نمرة وجبل الرحمة في ساعات الذروة

قبل حلول وقفة عرفات واستعدادات الحجاج لتلك المشاعر المقدسة كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعداداتها لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية في مشعر عرفات.

الاستعدادات المتعلقة باستلام المخيمات المخصصة للحجاج استعدادًا لاستقبالهم في مشعر عرفات

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتابع آخر الاستعدادات المتعلقة باستلام المخيمات المخصصة للحجاج استعدادًا لاستقبالهم في مشعر عرفات، مشيرا إلى أن موسم الحج هذا العام يشهد تنظيمًا دقيقًا واستعدادات بدأت مبكرًا لموسم المشاعر المقدسة.

وأوضح عبد الموجود أنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مباشرة يوم الأربعاء الموافق 8 ذو الحجة، وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة.

التعاقد مع أكثر من 283 حافلة لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات

وأشار عبد الموجود إلى أن جميع الاستعدادات اكتملت، والبعثة في حالة جاهزية تامة لمتابعة أحوال الحجاج وتيسير عملية التفويج، فضلا عن أنه تم التعاقد هذا العام مع أكثر من 283 حافلة لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات ضمن خطة زمنية منظمة.

وأكد عبد الموجود أن الخدمات هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، سواء من حيث جودة المخيمات أو أنظمة التكييف والتبريد داخلها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعد درجة التبريد عنصرًا حاسمًا نعمل عليه بكل دقة.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تجهيز المخيمات في منى، استعدادا لاستقبال الحجاج بعد انتهاء وقفة عرفات، لضمان استكمال مناسك الحج بسهولة ويُسر، وفق أعلى درجات الخدمة والجودة.

وأشار عبد الموجود إلى وجود تنسيق تام مع بعثة حج القرعة من خلال غرفة عمليات مركزية، ومع وزارة الصحة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحجاجنا، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الوعاظ والواعظات الذين تم اختيارهم بعناية، ويقومون بدور بالغ الأهمية في خدمة الحجيج منذ انطلاقهم من مصر وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

تأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك.

وأوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحافلات المستلمة خضعت للفحص الفني الدقيق من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة وجودة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، حرصا على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للحجاج.

توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ

وأشار إلى أنه تم أيضا توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ، إلى جانب تجهيز ورش صيانة متنقلة مصاحبة لخطوط السير، بما يضمن سرعة التدخل حال حدوث أي أعطال خلال رحلات التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر، وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجانب السعودي.

وأكد عبد الموجود أن عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قد اكتملت، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية من كافة المستويات إلى مكة المكرمة، استعدادًا للتصعيد إلى عرفات.

ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات

جددت وزارة السياحة والآثار تحذيراتها لـحجاج بيت الله الحرام لاتباع بعض الإجراءات الاحترازية الهامة التي جاءت استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في البعثة الرسمية لـ الحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، تلقيها منشورا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة تضمن في مقدمتها قيام الحجاج في هذا اليوم الفضيل الذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج، بأداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

حج الجمعيات الأهلية 2025، فيتو

نصائح وزارة السياحة والآثار لحماية الحجاج

وتضمنت النصائح التي قدمتها وزارة السياحة والآثار إلى الحجاج كالتالي:

- قيام الحجاج في يوم وقفة عرفات، والذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج، بأداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

- إكثار الحجاج من شرب المياه وسيتم توزيع المظلات الواقية لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر.

- وقاية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري على رأس أولويات البعثة.

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