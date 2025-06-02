خبير استراتيجي: تكرار اقتحام المستوطنين اليهود للأقصى يأتي ضمن خطة تهويد القدس

أكد الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتحامات الإسرائيلية من جانب المستوطنين اليهود، والتي كان آخرها قيام 547 مستوطنا باقتحام المسجد الاقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال من باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يأتى ضمن خطة تهويد القدس.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الاقتحامات للأقصى مرتبطة بالخطة طويلة المدى 2050 لـ تهويد القدس، وبالتالي ما يجري الآن متعلق بأمرين تقسيم الأقصى وترحيل الأسر الفلسطينية من القدس بعد 6 أعوام من الآن وفق المخطط الإسرائيلي المتكامل.

اقتحامات الأقصى تتم وفق اتفاق داخل الحكومة المصغرة

وأكد فى تصريح لفيتو أن المستوطنين اليهود لديهم سلاح ودعم من الحكومة الإسرائيلية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب أسفل الأقصى بواسطة المتدينين أو الحريديم بحثا عن هيكل سليمان المزعوم، وهذه الاقتحامات تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة، وتنفيذا لتوجهات مكونات الائتلاف والأحزاب الدينية المتطرفة بحكومة نتنياهو.



وتابع: هذه الاقتحامات الإسرائيلية تؤكد أن هناك مخططا للمستوطنين لتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة في مدينة القدس وما يجاورها، واستمرار التنقيب بهذه الصورة وتهجير الفلسطينيين رغم وجود اتفاق ثلاثي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين للإبقاء على المقدسات الإسلامية إلا أن إسرائيل تمعن في تنفيذ مخططها بهذه الصورة غير المسبوقة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن 547 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الآن تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، من باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وقبل وقت سابق أفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

إجراءات عسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن 547 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الآن تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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