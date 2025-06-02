الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصي تحت حماية شرطة الاحتلال

المسجد الاقصي،فيتو
المسجد الاقصي،فيتو

 اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، من باب المغاربة تحت  حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

 

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

 وقبل وقت سابق ذكرت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

إجراءات عسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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