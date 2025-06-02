الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على الطريق الدائري بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الدائري في منطقة الخصوص، بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل بعدد من الأشخاص أثناء انتظارهم وسيلة مواصلات أعلى نزلة الرشاح، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع وإصابة 5 اشخاص في حادث تصادم بالدائري 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس ووجود ضحايا ومصابين أعلى نزلة الرشاح من الطريق الدائري في الخصوص القليوبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى المكان، وتبين اصطدام سيارة نقل "تريلا "بعدد من الأشخاص، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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