بيراميدز يعوض إخفاقات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية 2025، ويثأر للأهلي من صن داونز.. ويتأهل للمشاركة في ثلاث مسابقات

حصد نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، واللقب الوحيد للأندية المصرية في مسابقات 2025 القارية، بعد إخفاق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بإلاضافة إلى المصري البورسعيدي، فضلا عن عدم تتويج منتخبات الناشئين والشباب بأمم أفريقيا هذا العام.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي أمام صندوانز الجنوب أفريقي رغم التعادل الإيجابي 1-1، بفضل تسجيل هدف خارج الأرض.

بينما خرج الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من الدور ربع النهائي عندما خسر أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي 1-0 في مباراة الإياب بالقاهرة.

كما ودع فريق المصري البورسعيدي منافسات بطولة الكونفدرالية، من الدور ربع النهائي بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب ضد سيمبا التنزاني بالتعادل (2-2)، لكن خسر بركلات الترجيح (4-1).

بيراميدز يثأر للأهلي

وثأر بيراميدز من فريق صن داونز الذي أطاح بالنادي الأهلي من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وعلي صعيد المنتخبات، ورغم تأهل منتخب مصر تحت 17عامًا، إلى كأس العالم، اكتفى منتخب الناشئين بالخروج من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

فيما حقق منتخب مصر تحت 20 عامًا، الذي استضاف كأس الأمم الأفريقية على أرضه، المركز الرابع، بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

بيراميدز ضد صن داونز

وفاز بيراميدز على صن داونز، بنتيجة 2-1، مساء الأحد، على ملعب 30 يونيو، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 1-1 مع صن داونز، الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

بيراميدز رابع نادي مصري يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

ويعد هذا هو اللقب القاري الأول في تاريخ بيراميدز، بينما يعد ثاني ألقابه بشكل عام.

وأصبح بيراميدز رابع الأندية المصرية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك.

وضمن فريق بيراميدز المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، فضلا عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

كما ضمن بيراميدز المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا بتغلبه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقًا على غرار بطولات كأس العالم للمنتخبات.

وتقام النسخة التالية من بطولة كأس العالم للأندية عام 2029، ولم تتحدد بعد هوية الدولة المستضيفة لها.

وضمنت 3 أندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في الدور النهائي.

كما حجز الأهلي السعودي مقعده بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه على حساب كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في الدور النهائي.



الأندية التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2029

1. الأهلي السعودي.

2. باريس سان جيرمان الفرنسي.

3. بيراميدز.

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