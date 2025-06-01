الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

هزة أرضية بقوة 1.66 درجة على مقياس ريختر تضرب شمال الغردقة

زلزال الغردقة، فيتو
زلزال الغردقة، فيتو

سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم  فى تمام الساعة 16:53 مساء هزة أرضية بالبحر الأحمر بقوة  1.66 درجة على مقياس ريختر على بعد 33 كيلو متر  شمال الغردقة وبعمق 13.14 كم.

 

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ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء


وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط


والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.


وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية


وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة  وتأثر الأردن وفلسطين ومصروالسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة


ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم  جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ الاف مصاب

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.


أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازليةامتداد وادى النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر  شعر به سكان أسوان حتى أسيوط،ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفةالغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية  للبحيرة

 

 

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