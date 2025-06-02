الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالوادي الجديد

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

أصيب 4 شباب في حادث مروري، منذ قليل، في مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الواصل بين قريتي " الكفاح " و" أبو هريرة " التابعتين لمركز الفرافرة بمنطقة الكيلو 35 من الطريق أسفر عن إصابة كل من فادى سعيد صدقي، 26 عامًا، ومقيم مركز الفرافرة، مصطفي محمد صابر، 20 عامًا، راغب عزت راغب، 27 عامًا، محمود صابر أحمد، 24 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز الفرافرة. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية ووحدة مرور مركز الفرافرة لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق.

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