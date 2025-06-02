الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة في الشرقية

انطلاق المنتدى السياحي
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول،فيتو

شهدت منطقة تل بسطا الأثرية بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة، بمشاركة وطنية ودولية رفيعة، وتحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والدينية، احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر ومرورها بمحافظة الشرقية في مشهد استثنائي يجمع بين عبق التاريخ ونبض الحاضر.

مشروع ضخم على أرض مصر.. استثمارات بـ5 مليارات جنيه لإحياء مسار العائلة المقدسة

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

المنتدى، الذي نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، عكس التقاءً نادرًا بين الهوية الروحية والمشروع التنموي، إذ سلط الضوء على مسار العائلة المقدسة كمورد ثقافي وديني وسياحي متكامل، يجمع بين قدسية المكان وأهداف التنمية المستدامة.

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انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية، فيتو
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انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو

وأكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، خلال كلمته الافتتاحية، أن تل بسطا ليست مجرد موقع أثري، بل "نقطة نور في مسار مقدس"، مشيدًا بالدعم الرئاسي للمشروع، ومعتبرًا إياه ركيزة مهمة في بناء اقتصاد سياحي روحاني متكامل يُبرز الوجه الحضاري لمصر. وأضاف: "لا يوجد شبر في مصر ترتفع فيه مئذنة إلا وتعانقها منارة كنيسة، في سيمفونية محبة وسلام."

انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو

مطران الأرمن الكاثوليك

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا لشخصيات بارزة من داخل مصر وخارجها، منهم سفير الفاتيكان، ومطران الأرمن الكاثوليك، ونواب وزراء، وسفراء دول أجنبية، ورؤساء جامعات وممثلو الكنائس، إلى جانب رموز المجتمع المحلي. كما تضمنت الفعاليات معرضًا للحرف اليدوية المرتبطة بالتراث القبطي ضمن مبادرة "أيادي مصر"، إلى جانب عروض فنية وأوبريت "أرض الخير"، الذي جسّد مسيرة العائلة المقدسة وألقى الضوء على رسائلها الخالدة في المحبة والتسامح.

انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو

المنتدى نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز السياحة الدينية في مصر

واعتبر المشاركون المنتدى نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز السياحة الدينية في مصر، وفتح آفاق التعاون الدولي في هذا المجال، لا سيّما أن المسار المقدس يمتد في 8 محافظات ويشكل أحد أندر وأقدم المسارات الروحية الحية في العالم.

انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسارالعائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو
<span style=
انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في احتفالية جمعت الروحانيات بالتنمية،فيتو

الشرقية، التي طالما عُرفت بأنها أرض الأنبياء وملتقى الحضارات، أعادت من خلال هذه الفعالية تأكيد دورها كمركز مضيء على خارطة السياحة الروحية، ورسالة محبة وسلام تنطلق من قلب مصر إلى العالم.

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منطقة تل بسطا الأثرية بمدينة الزقازيق انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية اخبارمحافظة الشرقية

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