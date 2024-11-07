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تنظيم رحلة تثقيفية لطالبات الإعدادية إلى منطقة آثار تل بسطا بالشرقية

التراث الحضارى بالشرقية:ندوةتوعويةورحلةتثقيفيةللاعدادية
التراث الحضارى بالشرقية:ندوةتوعويةورحلةتثقيفيةللاعدادية بنات

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه تم تنظيم رحلة إلى منطقة آثار تل بسطا لـ 100 طالبة من مدرسة الإعدادية بنات ٢ بمدينة الزقازيق تضمنت ندوة توعوية وتثقيفية وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشي آثار منطقة تل بسطا  فى إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”. 

إدارة التراث الحضارى بديوان الشرقية تنظم ندوة ورحلة تثقيفية

 زيادة الوعى المجتمعى 

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

 

  وأعربت طالبات المدرسة عن سعادتهن بهذا البرنامج الذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

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محافظ الشرقية 

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم وبهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

 

 

 

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الدكتورة نرميم عوض الله مدير ادارة التراث الحضارى الديوان العام محافظة الشرقية الاعدادية بنات 2 مدينة الزقازيق مديرية التربية والتعليم اثار تل بسطا

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