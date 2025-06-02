الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

أوسكار يفاضل بين هذا الثنائي لإدارة نهائي كأس مصر

أوسكار رويز رئيس
أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو

نهائي كأس مصر، كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، يفاضل بين الحكمين الدوليين محمد معروف ومحمود بسيوني من أجل اختيار أحدهما لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر 

أوسكار يتحفظ على الحنفي

وكان وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، اقترح على الكولومبي أوسكار رويز، إسناد إدارة نهائي كأس مصر، للحكم محمد الحنفي، من أجل تكريمه ويكون خير ختام لمشواره التحكيمي.

وأضاف المصدر، أن أوسكار رويز تحفظ على اقتراح تعيين الحنفي، ويرى أن هذه المباراة ستكون صعبة، ولن تتحمل أي أخطاء، وقد يستعين بمحمد الحنفي في تقنية الفيديو.

محمد الحنفي، فيتو
محمد الحنفي، فيتو

الثنائي الأقرب لإدارة اللقاء

وقال مصدر داخل لجنة الحكام لفيتو:"أوسكار شايف ان المباراة ستشهد سرعة وجري كثير من لاعبي الفريقين، وأنه قلق من إسناد المباراة لمحمد الحنفي، ويرتكب أخطاء، وحتى الآن يرى أن الأنسب للحنفي تقنية الفيديو، وقد تحدث مستجدات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر:"أوسكار تحدث مع محمود بسيوني ومحمد معروف بضرورة الاستعداد للمباراة النهائية، كما أخطرت اللجنة، عددا من الحكام المساعدين، وسيتم تحديد الأسماء بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

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نهائى كأس مصر لجنة الحكام باتحاد الكرة أوسكار رويز محمد معروف محمود بسيوني الزمالك وبيراميدز محمد الحنفى

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