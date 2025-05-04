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رياضة

رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة إمام عاشور في واقعة جذب قميص محمد معروف

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

رابطة الأندية، رد مصدر مسئول داخل رابطة الأندية، على عدم معاقبة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد جذبه للحكم محمد معروف من قميصه، خلال مباراة بتروجت الماضية في الدوري المصري.

معروف لم يعاقب إمام عاشور

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "الواقعة كانت أمام الحكم محمد معروف، ولم يمنح إمام عاشور بطاقة صفراء أو حمراء، وتقديره لها أنها عادية ولا ترقى لمعاقبة اللاعب، وبالتالي لا يجوز لنا الاعتراضات على القرارات التقديرية للحكم، تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يمنع الاعتراض على قرارات الحكام التقديرية".

واقعة نبيل دونجا

وأضاف مسئول رابطة الأندية: "موقفنا في واقعة إمام عاشور، حدث مثله في واقعة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك مع الحكم أمين عمر في مباراة سيراميكا كليوباترا خلال شهر ديسمبر الماضي، عندما جذبه من قميصه، وكانت تقديرها للحكم أنها لا ترقى للحصول على أي إنذار".

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رابطة الأندية إمام عاشور محمد معروف بتروجت الدوري المصري بيل عماد دونجا

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