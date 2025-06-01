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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من أمطار وشبورة مائية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية  حالة الطقس غدا الاثنين، حيث  يسود  طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وحذرت من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة غدا.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 2-6-2025

حالة الطقس اليوم الأحد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.
 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:23

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