التعليم ترد على وقائع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية وأخطاء الأسئلة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة اكتشاف أكثر من خطأ في امتحان الدراسات الاجتماعية لـ الشهادة الإعدادية بالشرقية، ونشر صفحات الغش أسئلة اللغة العربية بعدة محافظات، فضلا عن إحالة عدد من المسئولين في البحيرة بسبب خطأ في ترجمة امتحان اللغة الإنجليزية بالصف الثالث الابتدائي، وخطأ في امتحان اللغة العربية بالإعدادية بالقاهرة.

حقيقة تسريب امتحانات الإعدادية

وقال "زلطة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "لا يوجد تسريب لأي امتحان وهذا يعني خروج الامتحان قبل موعده الرسمي وهذا لم يحدث في أي امتحان، ولكن ما يحدث تحايل بعض الطلاب بتصوير جزء من الأسئلة بهاتفهم المحمول وتداولها عبر الصفحات، ويتم الوصول للجنة والطالب في غضون دقائق عبر عملية الرصد، ما يعني تضرر الطالب وحرمانه من الامتحانات لمدة عامين".

رصد وتتبع عمليات الغش وتداول الامتحانات

وأضاف: "العام الحالي تم استحداث غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة كل غرف العمليات على مستوى المديريات، ورصد أي حالات غش، ويتم الوصول لأي طالب يقوم بـتداول الامتحان".

ولفت: في حالة وجود أي أخطاء ترد إلينا في أي امتحان، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب في الخطأ والطالب لا يتحمل أي خطأ ولا تتأثر درجاته.



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