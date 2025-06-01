بيراميدز يلحق بالكبار ويتوج بأول لقب له بـ دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق بيراميدز في كتابة اسمه بحروف من ذهب بالبطولة الأعرق دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على صن داونز بنهائي دوري الأبطال وتحقيقه إنجازا لأول مرة في تاريخه بالفوز بأول ألقابه القارية.

يعد فريق بيراميدز رابع نادي مصري بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتمتلك الأندية المصرية 19 لقبا لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث نجحت 4 أندية حتى الآن في التتويج بالبطولة القارية.

وجاءت ألقاب الأندية المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 للزمالك ولقب وحيد للإسماعيلي ولقب لبيراميدز.

وجاءت ألقاب الأهلي خلال مواسم: 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.

بينما حقق ألقاب الزمالك خلال مواسم: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

في حين حقق الإسماعيلي لقبه خلال موسم 1969.

وحقق بيراميدز لقبه موسم 2025.

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