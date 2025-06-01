الشباب والرياضة بالجيزة تطلق حملة لمتابعة حمامات السباحة استعدادا لموسم الصيف وعيد الأضحى

أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حملة موسعة للمرور الميداني ومتابعة جاهزية حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية بدءًا من اليوم الأحد، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعات الدورية والمستمرة لمنشآت الوزارة، خاصة حمامات السباحة، بالتزامن مع اقتراب موسم الصيف وإجازات عيد الأضحى المبارك.

وبدأ الصبروط جولته صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية شملت مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية، ونادي الترسانة الرياضي التابع لإدارة شباب العجوزة،

يرافقه الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب.

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق حملة لمتابعة حمامات السباحة

اطلع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على الاستعدادات الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، ومدى الالتزام بتطبيق الأكواد والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، إلى جانب توفر عوامل الأمن والسلامة.

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق حملة لمتابعة حمامات السباحة

وتركز الحملة على متابعة عدد من الجوانب الأساسية أبرزها، سلامة البنية التحتية لحمامات السباحة، وجودة المياه ونظافتها، تطبيق الأكواد الفنية الخاصة بتشغيل حمامات السباحة وفق اللوائح المنظمة، جاهزية فرق الإنقاذ والغواصين، وتوافر أدوات الطوارئ والنجاة، توافر صندوق إسعافات أولية وتجهيزات التعامل مع الإصابات الطارئة، تطبيق معايير الأمن والسلامة لحماية مرتادي حمامات السباحة من الأطفال والكبار.

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق حملة لمتابعة حمامات السباحة

كما تتضمن الاشتراطات التأكد من توافر طاقم طبي أو ممرض مؤهل خلال فترات التشغيل الرسمية.

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق حملة لمتابعة حمامات السباحة

تجدر الإشارة بأنه يعقب الجولة الأولى لوكيل الوزارة انطلاق حملات متابعة مماثلة من قِبل مديري الإدارات الفرعية بجميع مراكز ومدن محافظة الجيزة، وذلك لضمان أعلى درجات الاستعداد والتأمين في كافة حمامات السباحة التابعة لهيئات الشبابية والرياضية

وأكد الدكتور الصبروط أن الوزارة حريصة على ضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات ستستمر طوال الموسم الصيفي، وسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي قصور يرصد ميدانيًا.

علي هامش ماراثون الدراجات، وزير الرياضة يكرم هاني خالد عامل الدليفري ويمنحه دراجة هوائية

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشاب هاني خالد عبد السلام، عامل الدليفري الذي كان يؤدي عمله سيرًا على الأقدام رغم مشاق الطريق، مُقدّمًا له دراجة هوائية كهدية دعمًا له وتشجيعًا على مواصلة جهوده.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر خليل - محافظ القاهرة، علي هامش إقامة ماراثون الدراجات المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بحضور أكثر من خمسة آلاف شاب، في إطار احتفالاتها بثورة 30 يونيو، وتزامنًا مع اليوم العالمي للدراجات.

علي هامش ماراثون الدراجات، وزير الرياضة يكرم هاني خالد عامل الدليفري ويمنحه دراجة هوائية

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإصرار الشاب وجهده اليومي في سبيل لقمة العيش، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الملهمة تستحق كل التقدير والدعم، ومشيرًا إلى أن الوزارة تضع تمكين الشباب وتحفيزهم على رأس أولوياتها.

علي هامش ماراثون الدراجات، وزير الرياضة يكرم هاني خالد عامل الدليفري ويمنحه دراجة هوائية

جدير بالذكر أن الماراثون انطلق من أمام "هيئة الرقابة الإدارية" بالعاصمة، مرورًا بطريق الحي الحكومي، وانتهى أمام مول بيراميدز في نهاية طريق R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من محبي رياضة ركوب الدراجات، من الهواة والمجموعات الرياضية، وطلبة الكليات العسكرية.

الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي “كن صانع سلام”

من ناحية أخرى، تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الكنيسة ومشيخة الأزهر الشريف لإطلاق المشروع القومي "كن صانع سلام" Be Peacemaker، والذي يأتي بالتزامن مع الإحتفال السنوي بزيارة العائلة المقدسة لأرض مصر.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة، ويسعى "كن صانع سلام" إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المواطنة والسلام المجتمعي لدى شباب مصر على مستوى الجمهورية.

من أبرز أهداف المشروع إعداد جيل قادر على دعم مشاريع الجمهورية الجديدة، وإظهار جوانب القوة للدولة المصرية أمام الرأي العالمي وبناء مستقبل مصر المزدهر ونشر ثقافة السلام والتسامح.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة والكنيسة المصرية والأزهر الشريف هي الجهات المنفذة لهذا المشروع، ومن المقرر أن يشهد فاعليات وأنشطة متنوعة تستهدف الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف غرس القيم الإيجابية وتمكينهم ليكونوا صناع سلام فاعلين في مجتمعاتهم.

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