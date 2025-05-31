الرياضة: 474 هدفا بـ 123 مباراة في انطلاق الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

دوري مراكز الشباب، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، إقامة 123 مباراة ضمن انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب، والذي يشهد مشاركة 344 فريقًا في 12 محافظة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن مباريات دوري مراكز الشباب أُقيمت على 153 ملعبًا بمراكز الشباب في محافظات: الجيزة، الوادي الجديد، مطروح، سوهاج، بني سويف، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، قنا، المنيا، الدقهلية، والقليوبية، وشهدت تسجيل 474 هدفًا، في إطار منافسات قوية تعكس الإهتمام الكبير بكرة القدم داخل القرى والمراكز.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن باقي مباريات الأسبوع الأول ستُستكمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في باقي المحافظات، وفق جدول زمني مُعد سلفًا لضمان انتظام البطولة على مستوى الجمهورية.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وفي هذا السياق، شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي أهمية توفير التجهيزات الطبية اللازمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في دوري مراكز الشباب، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال مديريات الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وأشار الوزير إلى أن دوري مراكز الشباب يمثل إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وصناعة جيل جديد من اللاعبين من مختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان سير المنافسات بالشكل الأمثل.



مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

تكليف هام من أشرف صبحي بشأن المنشآت الرياضية والشبابية

فيما تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تطورات الأوضاع في المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها الإسكندرية، والتي تخللتها أمطار غزيرة ورياح شديدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تقريرًا مفصلًا من مدير مديرية الشباب والرياضة بـ الإسكندرية، بشأن الحالة الراهنة للمنشآت، بحيث يشمل التقرير حصرًا لأية تلفيات أو أضرار ناتجة عن الأحوال الجوية، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها من قِبل فرق الطوارئ والصيانة التابعة للمديرية لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمل بها.

وأكد الدكتور الدكتور أشرف صبحي، ضرورة الاستعداد الدائم والتنسيق المستمر بين المديريات والوزارة، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الطوارئ والتعامل السريع مع أية تأثيرات مناخية قد تؤثر على البنية التحتية أو الأنشطة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتعامل السريع مع أي طارئ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتابع على مدار الساعة حالة الطقس بالمحافظات الساحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحرص على تقديم الدعم الكامل للمديريات لضمان استمرار تقديم الأنشطة والخدمات في بيئة آمنة.

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